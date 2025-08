В рамках делового визита в Турцию мы были рады встретиться с генеральным директором Катарского фонда развития Фахадом Хамадом Аль-Сулейти.

Об этом в соцсети Х написал министр экономики Микаил Джаббаров.

«Состоялся обмен мнениями о направлениях экономического сотрудничества с Азербайджаном, укреплении деловых связей, стимулировании взаимодействия в сфере энергетики, торговли и инвестиций», — добавил министр.

As part of our working visit to Türkiye, we held a meeting with Fahad Hamad Al-Sulaiti, Director General of the Qatar Development Fund (@qatar_fund). We exchanged views on expanding #economic cooperation, strengthening #business ties, and advancing joint initiatives in the fields… pic.twitter.com/ijl1Z2lsbH

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) August 2, 2025