Поначалу из Азербайджана в Сирию будет ежесуточно поставляться 4,3 млн кубометров газа.

Об этом заявил министр энергетики Сирии Мухаммед Аль Башир в беседе с журналистами в Килисе, где сегодня прошла церемония запуска в эксплуатацию трубопровода.

«Мы уже провели церемонию открытия газопровода, по которому азербайджанский газ будет поступать в Сирию через территорию Турции. Пропускная способность трубопровода составляет 6 миллионов кубометров газа. На первом этапе будет осуществляться транспортировка 4,3 миллиона кубометров природного газа. Хочу выразить благодарность нашим азербайджанским братьям за эту возможность и поддержку», — приводит слова министра АПА.

Он добавил, что это не последний проект.

«В дальнейшем у нас будут более масштабные проекты. Совсем недавно на встрече с Микаилом Джаббаровым мы подробно обсудили предстоящие работы. Будут организованы взаимные визиты технических групп между Азербайджаном и Сирией. Также мы обсудили программы и проекты Азербайджана по инвестициям в Сирию», — сказал министр.

Министр особо подчеркнул, что, как и было обещано, проект поставок азербайджанского газа в Сирию через Турцию реализован в максимально короткие сроки. «Только дружественные и братские страны могут искренне заботиться о благополучии и процветании сирийского народа», — отметил он.