В Килисе состоялось открытие пограничного трубопровода, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

Гости и участники церемонии оставили памятные автографы на трубопроводе.

11:39 Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров выступил на церемонии по случаю запуска поставки азербайджанского газа в Сирию через турецкий Килис.

Церемония состоялась также с участием министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, руководителя Катарского фонда развития Фахада Хамада Хассана Аль-Сулаити и министра энергетики Сирии Мухаммеда Аль-Башира.

11:36 Дан старт запуска поставки азербайджанского газа в Сирию через турецкий город Килис.

10:55 Подготовка к церемонии запуска поставки азербайджанского газа в Сирию через турецкий город Килис идёт полным ходом.

09:51 Сегодня в турецком городе Килис состоится историческое событие — впервые будет дан старт экспорту азербайджанского природного газа через территорию Турции в Сирию.

Этот шаг станет важной вехой не только в развитии энергетического экспорта Азербайджана, но и в укреплении сотрудничества с государствами Ближнего Востока. Новое направление поставок подчеркивает стратегическую роль Азербайджана в региональной энергетической безопасности и расширяет географию его партнёрств.