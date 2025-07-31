Народный художник РФ Салават Щербаков, автор снесённого в Ханкенди памятника Айвазовскому, назвал демонтаж «вандализмом» и «политической ошибкой». Он подчеркнул, что Айвазовский — «гениальный русский и армянский художник» и выразил сожаление, что монумент не удалось сохранить, пишет телеграм-канал Minval — LIVE.

Что ж, если Айвазовский, по версии автора памятника, столь «гениален» именно как русский и армянский художник — логично предположить, что монумент ему стоит устанавливать либо в России, либо в Армении.

Тем более что памятник, напомним, появился в Карабахе не по согласованию с Азербайджаном, а усилиями миротворцев, которых теперь там больше нет. И памятника — тоже. Политическая ошибка, о которой говорит Щербаков, скорее была допущена в момент установки, а не сноса.