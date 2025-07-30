США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ. Об этом в ходе беседы с представителями СМИ заявил руководитель американской администрации Дональд Трамп.

Говоря о дополнительных ограничительных мерах против Индии, Трамп указал на торговый дефицит в отношениях двух стран и добавил, что в Индии действуют «одни из самых высоких [импортных] пошлин в мире». «Они готовы существенно снизить их, но посмотрим, что произойдет. Мы ведем переговоры с Индией, посмотрим, к чему они приведут. Не столь важно, заключим ли мы сделку или введем в отношении них определенные пошлины, вы узнаете об этом в конце недели», — сказал президент.