Власти Индии обнародовали заявление, в котором отмечается, что принято к сведению заявление американского лидера Дональда Трампа о двусторонней торговле.

«Правительство изучает его последствия. Индия и США в течение последних нескольких месяцев вели переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. Мы по-прежнему привержены этой цели», — говорится в заявлении правительства Индии.

При этом уточняется, что будут предприняты все необходимые шаги для обеспечения национальных интересов, как это было в случае с другими торговыми соглашениями, включая последнее Всеобъемлющее экономическое соглашение с Великобританией.