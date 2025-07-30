Если рассматривать выдвинутую Азербайджаном инициативу строительства Зангезурского коридора исключительно с точки зрения региональной транспортной инициативы, а не политических домыслов и «промыслов» различных центров влияния, становится очевидным: дорога, соединяющая основной массив АР с его эксклавом – Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, нужна не только Баку и Анкаре, но и многим транспортным и экономическим игроками более отдаленного географического ареала. И причин для этого – достаточно.

Обращаясь не к столь далекому прошлому, то есть – временам СССР, — транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном осуществлялось по автомагистрали и Закавказской железной дороге. Но Советский Союз распался, грянула карабахская война, железная дорога была разобрана – наземное сообщение между материковой частью Азербайджана и его крупнейшим в мире эксклавом (5,5 тыс. квадратных километров, 450 тыс. жителей) было прекращено. И теперь, чтобы попасть из основной части республики в ее автономию, возможен либо воздушный путь, либо транзитный через Иран.

Победа Азербайджана в карабахской войне дала возможность стране выйти напрямую на ее автономию и Турцию – посредством всего каких-то 40 километров, проходящих по территории Армении. Но вместе с тем географическое расположение Зангезурской дороги позволяет ей стать частью Среднего коридора — международного транспортного маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию и Турцию, увеличив его пропускную способность на 10-12 млн тонн грузов в год. И это вызывает большое воодушевление в странах соответствующего и огромного ареала.

По итогам победы Азербайджана, 9 ноября 2020 года было подписано трехстороннее соглашение между АР, РА и РФ о прекращении огня, в котором закреплено положение о разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. И сразу же Зангезурский коридор привлек к себе множество интересантов, включая политических с их «силой влияния», что затрудняет и затягивает реализацию проекта, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Между тем Зангезурский коридор имеет важную транспортную и торгово-экономическую нагрузку не только для Азербайджана и Турции с выходом на Европу, но для всего Южного Кавказа, включая Армению; государств Центральной Азии; России; Китая. Как подсчитали эксперты Всемирного банка, открытие коридора (железная и автомобильная дороги) уже к 2027 году способно увеличить ежегодный объем мировой торговли на сумму от $50 до $100 млрд. А по прогнозам Bloomberg, задействование этого маршрута сократит транзит грузов через Евразию, по меньшей мере, часов на 15. Соответственно, это даст и экономию в денежном исчислении — на миллиарды долларов в годовом выражении.

Что касается Азербайджана, среди прочего его экспорт возрастет более чем на $710 млн, и прирост ненефтяного ВВП составит 2%. И с задействованием коридора расстояние между Азербайджаном и Турцией сократится на 342 километра. Тут, правда, возникает вопрос, не станет ли, с открытием Зангезурского коридора, убыточной железная дорога Баку – Тбилиси – Карс (Турция). Но, скорее всего, этого не произойдет из-за наращивания грузопотоков по территории Азербайджана до Турции с выходом на Европу, и дороги дополнят друг друга на фоне роста логистической востребованности территории Южного Кавказа.

В большом выигрыше останется и Турция за счет сухопутного доступа к Каспийскому морю, соответственно, тюркским государствам Центральной Азии. Собственно, Азербайджан и Турция уже приступили к строительству железной дороги между Карсом и Нахчываном и, надо полагать, что, помимо интегрированности в существующую железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (она может стать и частью Зангезурского коридора), увеличит грузопотоки между Центральной Азией и Европой.

Насчет Армении — достаточно сказать, что она выйдет из транспортной изоляции, смягченной транзитными услугами Грузии и Ирана, хотя этого явно недостаточно для развития страны и регионального взаимодействия. Еще года четыре назад Армения, в контексте разблокирования транспортных коммуникаций, рассчитывала на 30-процентный рост ВВП страны. И хоть такая цифирь видится непомерно завышенной, однако рост, «ежели что», будет определенно — и чувствительный. Кстати, по последним данным, Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Армении на 2025 год с прежних 5% до 4%.

Очевидны и выгоды Центральной Азии с ее транспортно-логистической «упряжкой» с огромной экономикой мира – Китаем. Имея в виду тот факт, что Китай транспортирует значительный объем своих грузов по миру через Казахстан и Азербайджан, его экспортно-импортные операции с Турцией и далее с Европой, Зангезурский коридор ускорит и упростит. То есть Поднебесная получит расширение альтернативных возможностей транспортировки грузов.

И в целом выгоду стяжает весь центрально-азиатский регион, взаимодействующий с поставками грузов в Европу в относительно короткий срок при наличии у него также транзита товаров через Иран и Россию. И, кстати, на днях Минтранс Узбекистана обнародовал аналитический доклад, посвященный Зангезурскому коридору, из которого, в частности, следует, что позитивный эффект от его запуска очевиден для всех стран транспортно-логистической цепочки «Азия-Европа», в том числе, с точки зрения усиления логистических возможностей региона и увеличения спроса на услуги транзита. Отмечается также профит от запуска коридора для Армении – кроме прямого железнодорожного сообщения с Азербайджаном, он позволит связать эти две страны и Иран через Джульфинский узел в Нахчыване, который работал во времена существования СССР.

Мы же напомним, что Узбекистан, активно развивающий транспортные маршруты, не имеет выхода к морю, а Зангезурский коридор и инициативы Среднего коридора откроют ему доступ к мировым портам.

Ну и – Россия, которая тоже не останется внакладе, во-первых, в контексте развития МТК «Север-Юг»: Зангезурский коридор выведет ее через Азербайджан и на Армению, и на Иран, и на Турцию (разумеется, при условии открытия армяно-турецкой границы).

Выше вкратце изложены очевидные выгоды региона в его широком понимании от задействования Зангезурского коридора. А далее начинается невероятное, переходящее в политическую плоскость с продвижением самых разнообразных интересов множества мировых игроков, в том числе, из «когорты» внерегиональных. Но и в самом регионе «лакомость» проекта возбуждает нездоровые «аппетиты», порождает толки, кривотолки, подковерные игры, инсинуации, извращает цели и задачи, изначально поставленные инициативой Азербайджана. Но это уже отдельная и довольно «многослойная» тема.