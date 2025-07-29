Прокремлевский политолог Сергей Марков в эфире «Царьград ТВ» признал, что Россия сбила самолет авиакомпании AZAL. По его словам, конфликт Москвы с Баку разгорелся именно из-за этого.

«Причина происходящего между Россией и Азербайджаном – это самолет. Мы сбили этот самолет, и это достаточно ясно. Это точно известно, что мы сбили самолет. И Азербайджан знает, что власти России точно знают, что сбили самолет», — заявил Марков.

По его словам, Баку требует извинений от Москвы, напоминая об инциденте с российским военным вертолетом, случайно сбитым Азербайджаном во время Второй Карабахской войны. Тот инцидент был вовремя благополучно решен и не повлиял на отношения между странами.

Отметим, что официальные власти России до сих пор не признали вину за сбитие гражданского самолета и гибель людей.