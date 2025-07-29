Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров заявил, что азербайджанцы, как и другие тюркские этносы, являются древнейшими автохтонными народами на территории современного российского государства. По его словам, эти этносы являются государствообразующими и закреплены в соответствующих конституциях субъектов Российской Федерации.

Он подчеркнул, что этническая принадлежность не может служить основанием для какой-либо формы дискриминации, включая лишение гражданства. Нарушение презумпции невиновности на основе этнической принадлежности, по его словам, противоречит как Уголовному кодексу РФ, так и международным обязательствам страны.

Читайте также: «История не на вашей стороне». Экс-министр Зульфугаров ответил на критику русских националистов

Зульфугаров также отметил, что бездействие или провоцирование антиконституционных действий, направленных на подрыв межнационального согласия и стабильности, является преступлением.

В связи с этим он предложил:

широко использовать видеорегистрацию неправомерных действий со стороны представителей власти и отдельных граждан;

диаспоральным организациям оказывать содействие в сборе таких материалов для их последующего направления в суды, правоохранительные органы, прокуратуру и СМИ;

дипломатическим и консульским представительствам усилить взаимодействие с гражданами в консульских округах для защиты их законных прав.