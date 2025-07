Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с новоназначенным министром энергетики страны Светланой Гринчук, чтобы обсудить сотрудничество Баку и Киева.

«Рад был обсудить итоги недавней встречи правительственной комиссии Азербайджана и Украины по экономическому сотрудничеству и поговорить о дальнейших шагах. Также было уделено внимание позитивным перспективам двустороннего сотрудничества в области энергетики», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

