Юбилейная медаль предназначена для лиц, имеющих заслуги в сфере журналистики.

С данным заявлением выступил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе мероприятия, организованном Агентством развития медиа по случаю 150-летнего юбилея Национальной печати.

По его словам, сегодня были награждены представители молодого и старшего поколения азербайджанской журналистики. «Эта медаль предназначена практически для всех журналистов. В ближайшее время мы соответствующим образом наградим наших коллег», — добавил он.