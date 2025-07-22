В Рунете продолжается антиазербайджанская истерия. На сей раз отличилась Telegram-помойка под громким названием «Отряд Ковпака». Этот канал, напомним, входит в сеть медиаресурсов небезызвестного Александра Дугина и управляется одной из башен Кремля. Упомянутая медиапомойка до глубины души возмутилась… уроком азербайджанского языка в одной из школ Дербента.

Во-первых, дети у доски читали стихотворение: «Мы не русские и не иранцы, мы — азербайджанцы. Наша родина — Азербайджан!». Во-вторых, в классе обнаружились портреты национального лидера Гейдара Алиева и президента Азербайджана Ильхама Алиева, а ещё флаг Азербайджана. И теперь медиапомойка изощряется в упрёках и алармизме: «вопиющий случай», «системный государственный подход к изучению родного языка (любого) в России просто отсутствует!» и т. д.

Чья-то попытка возразить, что в кабинетах английского языка можно увидеть флаг Великобритании и портрет нынешнего британского короля, вызывает новый всплеск нравоучений: «Учить языки — хорошо и правильно, человек таким образом развивается. Но при чём здесь государство? Изучение языка не должно превращаться в перепрошивку ещё несозревшего сознания чуждыми госсимволами и госценностями!».

И, наконец, апофеоз. Как убеждена эта медиапомойка, «идентичность человека вообще не имеет никакого отношения к этому, созданному 30 с небольшим лет назад государству». Присутствует здесь весьма оригинальное изложение истории Дербента: «По итогу исторических событий часть тех, кто теперь называет себя азербайджанцами, осела в российском Дербенте и его окрестностях. И то, что у них есть возможность изучать свой язык — хорошо. Но при чём здесь флаг другого государства и президенты этого государства? Не при чём!» (орфография сохранена).

Для пущей убедительности привели репост ТГ-канала Lekia-Lezgistan: «Кто это утвердил? Кто дал разрешение? Почему в российских школах висят портреты руководителей другого государства? Почему дети, живущие в России, называют своей родиной Азербайджан? Кто пишет для них такие сценарии? Кто внедряет эти идеи в систему образования? Где реакция властей? Где СК, прокуратура, ФСБ? Или мы уже не контролируем, что происходит в наших школах? Это не мелочь — это идеологическая экспансия».

Если кто не понял — с детьми, которые посмели заявить, что они азербайджанцы, теперь должны разбираться Следком и ФСБ.

«Отряду Ковпака» надо бы подтянуть знания русского языка и русской грамматики перед тем, как читать мораль о том, каким образом школьников-азербайджанцев в Дербенте надлежит учить азербайджанскому языку. А ещё — изучить историю Дербента, который исторически является азербайджанским городом. Так что азербайджанцы здесь — не «понаехавшие», а самое что ни на есть коренное население.

А теперь серьёзно. Азербайджан выступал и выступает за уважение к международно признанным границам. У нас нет планов их перекройки и нет территориальных притязаний к соседям. Более того, история Дербента могла бы стать одной из гуманитарных «связующих нитей» между Азербайджаном и Россией.

Но в реальности азербайджанская история и азербайджанская «мягкая сила» в Дербенте приводят некоторых российских державников в состояние мелкой дрожи и крупной истерики. То устраивают живописное биение лысиной о паркет в ответ на предложение установить памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, то поднимают провокационную мышиную возню: почему это азербайджанцам в Дербенте предоставлено, по чьему-то мнению, слишком много культурных прав, то обрушивают репрессии на азербайджанских строителей — притом что Азербайджан был и остаётся одним из немногих инвесторов, готовых работать в неспокойном Дагестане.

А на выходе получается парадоксальная картина. То, что должно было стать связующим звеном между двумя странами, превращается в поле для провокаций и фактор раскола. Заставить азербайджанцев Дербента — и детей, и взрослых — забыть о том, что они азербайджанцы, никакому «Отряду Дугина» и прочим медиамоськам не по силам. А вот выводы из всей этой истерии в Баку точно сделают.