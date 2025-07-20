Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, прокремлёвское экспертное сообщество в агонии после месседжей президента Азербайджана Ильхама Алиева. Звучат призывы к борьбе с Азербайджаном вплоть до военной

Выступление Ильхама Алиева на III Глобальном медиафоруме в Ханкенди вызвало истерику в российских пропагандистских кругах. Особенно их задели слова о поддержке территориальной целостности Украины и намерении судиться с Россией за сбитый самолёт AZAL.

В экспертной среде, близкой к власти, уже звучат призывы готовиться к «жёсткой и бескомпромиссной борьбе с Азербайджаном». По их мнению, следует задействовать «весь спектр дипломатических и экономических мер». А если этого окажется недостаточно — «не исключён и военный сценарий».