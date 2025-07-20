Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Глобальном медиафоруме в Ханкенди стало не просто ключевым событием дня — оно символизирует тектонический сдвиг в региональной геополитике. Речь идёт уже не о дипломатическом сигнале, а о кристаллизации новой архитектуры власти на Южном Кавказе.

С точки зрения наблюдателя, привыкшего к традиционным схемам регионального управления, казалось, что роль России как гаранта стабильности, пусть и номинального, будет сохраняться по инерции. Но в парадигме, которую очертил Алиев, Россия окончательно теряет статус посредника. И не потому, что этого захотел Баку, а потому, что Москва — как институция, как исторический субъект — не выдержала испытания доверием.

Прямая речь президента о том, что запросы Азербайджана игнорируются, а Москва ведёт себя не как сосед, — это диагноз. Причём не эмоциональный, а системный. В отношениях двух стран уже нет прежней формулы «союзничества». Россия больше не субъект урегулирования. И именно поэтому этот форум в Ханкенди можно рассматривать как акт стратегического институционального освобождения — от постимперской опеки и от иллюзий.

Тем временем в выступлении Алиева прозвучал и другой важный вектор — Соединённые Штаты. Президент отметил вовлечённость Белого дома и лично Дональда Трампа в урегулирование армяно-азербайджанских отношений. Это не просто комплимент — это приглашение к новому типу партнёрства, основанному на прагматизме и балансе интересов, а не на милитаристском неоколониализме, к которому привыкла Москва.

Таким образом, Вашингтон всё заметнее становится частью новой архитектуры мира в регионе. Те, кто продолжает жить в архаике, обречены на поражение. Россия по-прежнему застряла в прошлом, тогда как США, несмотря на свою удалённость, демонстрируют способность формировать будущее.

Но не стоит питать иллюзий: Москва просто так не отступит. Гибридная война, которая уже идёт, может усилиться. Информационные атаки, провокации, использование прокси — всё это станет частью новой реальности. Однако теперь у Азербайджана есть чёткая институциональная иммунная система — полный суверенитет, устойчивость, зрелость, которую он последовательно укреплял на протяжении последних лет.

И здесь важнейший вывод: Баку не ждёт милости от старых империй и не слепо идеализирует новых партнёров. Он выстраивает свою стратегию осознанно — как зрелый, суверенный игрок. И в этом — ключ к пониманию новой эпохи. Эпохи, в которой правила в регионе устанавливаются не в Кремле, а на форумах в Ханкенди. Азербайджан выиграл войну — и теперь, нравится это кому-то или нет, диктует правила на Южном Кавказе. А Россия больше не игрок, не арбитр и не ориентир. Сегодня она в регионе — никто. И звать её никак.