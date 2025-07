Посольство Украины в Азербайджане требует наказания для России за сбитие пассажирских самолетов.

«Сегодня исполняется 11 лет с тех пор, как Россия сбила самолет, выполнявший рейс MH17, в результате чего погибли 298 невинных людей. В 2024 году Россия совершила то же самое против самолета J2-8243 (рейс AZAL, разбившийся под Актау). Два преступления, один стиль — убийство, ложь и иммунитет. Справедливость должна восторжествовать», — говорится в публикации в соцсети Х.

Today marks 11 years since Russia downed MH17, killing 298 innocent civilians.

In 2024, it did the same to flight J2‑8243.

Two crimes, one pattern: murder, lies, and impunity.

Justice must prevail. pic.twitter.com/Nw1DMOzCt4

— UKR Embassy in AZE (@UKRinAZE) July 17, 2025