Дума ХМАО приняла отставку депутата Халида Таги-заде, которого ранее лишили зарплаты и должности зампреда комитета за заявление о том, что Югра – историческая родина узбеков.

«Депутаты голосовали вчера и сегодня. Отставку приняли, постановление ожидает согласования и публикации», — пишут российские СМИ.

Хотя в результате проверки прокуратурой эксперты признали, что его высказывание о Югре как возможной родине мигрантов, не содержит признаков экстремизма, его уход связывают с «аппаратными решениями».

«Одной из причин могли стать его публичные высказывания о несправедливом наказании, сделанные вопреки депутатской дисциплине», — полагает источник.