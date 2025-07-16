В Главном управлении разведки Украины пока точно не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, когда обещал для Украины 17 Patriot.

Об этом в комментарии The Guardian заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

«Мы не знаем точно (что имел в виду Трамп — ред.)», — отметил Скибицкий, добавив, что Украина благодарна за помощь и положительно реагирует на заявления Белого дома.

Скибицкий предположил, что Трамп мог иметь в виду передачу ракет-перехватчиков, пусковых установок или целых батарей, которые состоят из нескольких пусковых установок, радаров и систем управления, каждая из которых стоит более миллиарда долларов.