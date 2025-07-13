Франция вновь терпит обидное поражение от Азербайджана – на сей раз в Новой Каледонии. Официальному Парижу пришлось пойти на беспрецедентные уступки и подписать с представителями национального движения канаков — коренного населения Новой Каледонии — соглашение, которое по сути превращает этот архипелаг в «государство в государстве».

Нет, конечно, новые соглашения – это ещё не полноценная независимость Новой Каледонии. За Францией остаются вопросы обороны, безопасности, правосудия, общественного порядка, сохраняется обращение привязанный к евро тихоокеанский франк – последняя колониальная валюта в мире, не предусматривается для Новой Каледонии и членство в ООН. Более того, представителям Канакии пришлось соглашаться даже на то, что в выборах будут участвовать все жители островов, прожившие там 15 лет – напомним, именно эта идея официального Парижа вызвала волнение и протесты в 2024 году. В последние годы Франция переселяла на острова «материковых» французов, в результате чего канаки на своей родине оказались в меньшинстве.

Но тем не менее Новая Каледония получает статус государства. У неё будет свой флаг, герб и гимн, право на международную интеграцию. По вопросам своей политики в Тихом океане властям Франции придётся информировать новые власти Новой Каледонии. По эксплуатации залежей никеля – договариваться. Это уже потрясение основ. До последнего времени французы на островах вели себя по принципу «хватай побольше, уноси побыстрее». Теперь же доходами от эксплуатации залежей никеля придётся делиться. У местных властей Новой Каледонии будет право формировать свою полицию, в том числе и для защиты «традиционных ценностей». Сохраняет Новая Каледония за собой и право на самоопределение. Учреждается гражданство Новой Каледонии. По сути дела, этот регион превращается в ту самую «широкую автономию».

Но самое главное – участвовать в переговорах вынужден был лично президент Франции Эммануэль Макрон. А по их итогам придётся переписывать раздел Конституции Франции, посвящённый Новой Каледонии. Что уже создаёт понятный прецедент для других регионов Франции, где задумываются о своей самостоятельности. Наиболее известный пример здесь – Корсика. Но точно так же своё движение за независимость есть в Бретани, во французской части Страны Басков… Плюс ко всему, эксперты не зря предупреждают: если прецедент создан – желающие им воспользоваться найдутся.

В переводе с языка горячей политической хроники: Парижу пришлось выполнять то, о чём здесь долгие годы не желали и слышать. И понятно, почему это произошло.

А теперь – немного предыстории. Пойти на уступки активистам движения за независимость Канакии Франция была вынуждена именно потому, что этот вопрос получил международное прочтение. Проблема Новой Каледонии стала интернациональной. А это произошло во многом благодаря Азербайджану.

Наша страна, будучи председателем Движения неприсоединения, выразила однозначную поддержку антиколониальному движению Новой Каледонии. В Баку начала действовать Бакинская Инициативная Группа, которая также оказывала поддержку антиколониальному движению. И это всё – не считая газетных статей, выступлений на «тематических» форумах, проведения таких форумов в столице Азербайджана. Движение за независимость Новой Каледонии впервые получило что ли однозначную международную поддержку. В результате на своих митингах сторонники независимости островов поднимали азербайджанский флаг.

В Париже, конечно, раздражались. Выступали с обвинениями, будто бы Азербайджан вмешивается во внутренние дела Франции – при том что наша страна ни на шаг не выходила за рамки международного права вообще и своих обязательств в рамках Движения неприсоединения в частности. Во Францию и в Новую Каледонию запрещали въезд азербайджанским журналистам, которых без доказательств обвиняли в связях со спецслужбами. Возможно, на берегах Сены были уверены, что после первого же окрика «белых господ» в Азербайджане свернут свою деятельность. А в Азербайджане ещё раз напомнили: разговаривать с нами при помощи окриков не получится.

И в результате сегодня даже эксперты из «третьих стран» констатируют: то, что произошло 12 июля в Париже – это победа Азербайджана. Просто потому, что свою политику надо строить профессионально и исходя из сегодняшних реалий, а не опираясь на замшелые представления о былом величии.