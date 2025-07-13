11-12 июля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в международном мероприятии «Дубровникский форум – движущая сила перемен», которое прошло в Дубровнике (Хорватия).

Согласно информации МИД Азербайджана, в рамках визита Эльнур Мамедов принял участие в панельной дискуссии Форума на тему «Соединяя Европу и Азию: пути к партнёрству и процветанию». В своём выступлении он заявил, что укрепление политических и экономических связей между Европой и Азией имеет стратегическое значение с точки зрения международной стабильности и устойчивого развития, и коснулся растущей роли Азербайджана как надёжного партнёра и устойчивого транспортно-логистического коридора между этими двумя континентами.

Замминистра указал на то, что Азербайджан вносит весомый вклад в межрегиональную интеграцию посредством инициированных им многосторонних проектов в сфере транспорта, энергетики и связи и играет стратегическую координирующую роль на евразийском пространстве.

Эльнур Мамедов также встретился с руководителем делегации КНР, специальным представителем по европейским делам Лу Шае. Стороны обсудили отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, осуществленные в последние годы и подписанные документы о сотрудничестве.

Кроме того, в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Королевства Таиланд Рассом Джаличандрой состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Таиландом. Были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы взаимопомощи на многосторонних площадках.