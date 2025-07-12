Пять лет назад, 12 июля 2020 года, информационное пространство Азербайджана «взорвали» сообщения из Газаха и Товуза: армянские агрессоры попытались перейти в наступление на этом участке границы. Высота Гарагая, ставшая эпицентром боёв, гибель генерала Полада Гашимова, ставшего посмертно Национальным героем Азербайджана, — все эти четыре июльских дня страна жила новостями с фронта.

Сегодня по архивным сводкам Министерства обороны и материалам СМИ уже можно без большого труда восстановить хронологию событий. Июльские бои, что было, в общем-то, логично, завершились без больших территориальных «подвижек». Азербайджан, отбив атаку, пересекать государственную границу Армении не стал — чем, возможно, опрокинул расчёты официального Еревана на дальнейшее вмешательство ОДКБ.

Столкновения вспыхнули в паре сотен километров от Карабаха и оккупированных на тот момент азербайджанских земель — на государственной границе Азербайджана и Армении. Одно только это — уже красноречивое доказательство, что в регионе имела место именно агрессия Армении против Азербайджана, а никакое не «самоопределение армян Карабаха». И тем более примечательно, какой именно участок Армения выбрала для атаки.

Строго говоря, что такое война, здесь узнали ещё в начале девяностых. Трагедия села Баганис Айрум, которое называли «азербайджанской Хатынью» до Ходжалы, обещание армянских экспертов повторить судьбу Ходжалы местным азербайджанским сёлам — всё это, к сожалению, реалии. Но до столь масштабных столкновений дело дошло впервые. И в общем-то понятно, почему. Именно здесь ближе всего к границе подходят азербайджанские экспортные трубопроводы и стратегические железные дороги, идущие в Грузию. Причём идут они на узком перешейке между границей и водохранилищем. В Ереване, судя по всему, всё ещё были опьянены территориальными захватами начала девяностых. И, как показали дальнейшие события, не потрудились сделать выводов из того, что произошло в апреле 2016 г. И были уверены, что решат «малой кровью» стратегическую задачу — перерезать азербайджанские экспортные трубопроводы.

Тем более что уже в декабре 2020 года входил в строй «Южный газовый коридор», и известные покровители Армении, которым появление на европейском рынке азербайджанского газа было ну совсем ни к чему, похоже, дали Еревану недвусмысленную отмашку. Тем более что самолёты с оружием из России в Армению начали летать как раз накануне и во время июльских столкновений. Потом уже и глава МИД РФ Сергей Лавров будет вынужден признать: столкновения вспыхнули из-за того, что Армения решила продвинуться километров на 15. Но не получилось. Пробить азербайджанскую оборону армянским агрессорам не удалось.

Но, возможно, настоящие итоги июльских боёв — в другой сфере.

15 июля в Баку прощались с генералом Поладом Гашимовым и полковником Ильгаром Мирзоевым. И именно в этот день в Баку молодёжь вышла на улицы, требуя положить конец армянской агрессии и оккупации наших территорий. Масштабная манифестация, которую так и не удалось сорвать провокаторам — а попытки, вспомним и будем откровенны, были. Именно после 15 июля началась запись в военкоматы в качестве резервистов. А азербайджанская молодёжь наглядно продемонстрировала: новое поколение не намерено мириться с оккупацией своих территорий и требует их освобождения. Причём не просто требует, а готово идти и воевать.

Конечно, тогда, в июле 2020 г., ситуация была совсем не та, чтобы раздавать винтовки на площади и формировать прямо здесь добровольческие отряды. Такую войну Азербайджан уже «перерос». Но та позиция, которую молодое поколение продемонстрировало в июле 2020 года, в полной мере проявит себя уже очень скоро — в сентябре того же года, когда, обломав зубы на границе, Армения вновь не сделает выводов и начнёт «новую войну за новые территории». И опять проиграет. Попытается устроить реванш — и будет разгромлена окончательно.

Когда выяснится, что новое поколение — юноши и девушки, которые росли, ни разу не увидев Шушу, Кельбаджар, Худаферинский мост, — готовы в прямом смысле слова драться за эти земли. И что у Азербайджана есть не отдельные образцовые подразделения, а действительно профессиональная и очень мотивированная армия. И что девяностые в регионе больше не повторятся.

Правда, до некоторых это дошло слишком поздно.