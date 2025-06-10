Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ссылаясь на информацию о нарушении обета безбрачия, призвал Католикоса Гарегина II сложить полномочия главы Армянской апостольской церкви.

Надо сказать, что фигура главы армянского духовенства прямо связана с политическими процессами в республике, поскольку он регулярно выходит за рамки своей компетентности, делает весьма провокационные заявления реваншистского характера и открыто говорит о необходимости нынешнего руководства уйти в отставку. Экспертные круги уже давно заметили политическую активность Гарегина II и связывают это с предстоящими в 2026 году в Армении парламентскими выборами.

Что касается премьера Армении Никола Пашиняна, то он анонсировал создание Координационной группы для организации выборов нового католикоса всех армян. Глава правительства отметил, что членами Координационной группы могут быть мужчины и женщины, миряне и священнослужители. «В случае безбрачных священнослужителей обязательно, чтобы они не нарушали обет», — убеждён Пашинян.

О том, какая роль отведена Гарегину II и Армянской апостольской церкви в политическом пространстве соседней республики, в беседе с Minval своими мыслями поделился политолог Сахиль Искендеров.

«Чтобы понять роль не только самого Гарегина II, но и вообще Армянской апостольской церкви (ААЦ) в целом в политической жизни Армении и мирового армянства, стоит отметить, что как раз представители духовенства всё время стояли за спиной и даже возглавляли агрессорскую политику армянских фундаменталистов. В этом плане, даже если нынешний католикос перестанет возглавлять ААЦ и уйдёт из церкви, это ничего не изменит, потому что они как раз всегда и занимались большой политикой. Конечно, представители церкви этот факт не афишировали, поскольку прописано, что Армения является светским государством и церковь отделена от государства. Но это всё для видимости», — сказал эксперт.

Он убеждён, что нынешнее обострение между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и католикосом Гарегином II возникло неспроста: «Дело в том, что ААЦ не желает и не будет отходить от агрессорской политики, поскольку чем больше Пашинян и его команда признаются в том, что пора уже отказаться от деструктивной политики и согласиться на условия Азербайджана, которые соответствуют нормам международного права, тем больше растёт давление на нынешнее руководство Армении. А это самое давление возглавляет армянская церковь в лице Гарегина II».

В этой связи политолог также напомнил о прошлогодних акциях против армянского руководства и лично Пашиняна, которые возглавил архиепископ Баграт Галстанян.

«Пашинян не настолько простофиля, чтобы не понять, какие планы вынашивает армянская церковь, не говоря уже о её зарубежных покровителях. Как раз у армянской церкви больше связей с внешними игроками, чем они имеются у самого руководства Армении», — уверен Искендеров.

И в выборах в 2026 году, по его мнению, армянская церковь как раз будет поддерживать оппозицию, поскольку она считает, что политика команды нынешнего премьера не соответствует интересам мирового армянства.

«Если бы даже Пашинян добился ухода Гарегина II через Координационную группу, у него нет гарантий того, что другой, кто займёт этот пост, будет вести себя иначе. Да, он может вести себя иначе, если руководство страны пойдёт на условия церкви», — считает эксперт.

Собеседник уверен, что Пашинян хорошо понимает этот момент, но, возможно, надеется посредством какого-то давления со стороны внешних акторов поставить во главе ААЦ «своего человека».

«Даже если с приходом нового католикоса церковь будет действовать в интересах армянского руководства, то только в том случае, если власти будут проводить агрессорскую политику, занимать деструктивную позицию по всем региональным вопросам», — добавил он.

Говоря о том, удастся ли Пашиняну поставить во главе ААЦ лояльного к власти священнослужителя, Искендеров отметил, что армянская церковь не только коррумпирована, «а просто прогнила до основания, а её суть — максимально агрессивная и подстрекательская».

«Если премьер Армении всё же сумеет продвинуть удобную фигуру, то не пройдёт и полгода, как Пашинян разочаруется в нём, поскольку с этим человеком будут происходить удивительные негативные изменения, которым поспособствует сама мерзкая сущность Армянской апостольской церкви».

«Как эксперт, как азербайджанец с гуманными взглядами, конечно, я пожелал бы Пашиняну успехов, но, боюсь, что этого ему не добиться», — заключил Искендеров.