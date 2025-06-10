На фоне осторожных попыток нормализации отношений между Ираном и Азербайджаном после визита президента Масуд Пезешкиана в Баку вновь напомнила о себе ультраконсервативная команда аятоллы Хаменеи. Главный «ястреб» режима — советник Верховного лидера ИРИ по международным делам Али Акбар Велаяти — открыто заявил, что именно Иран сорвал реализацию Зангезурского коридора, пишет телеграм-канал Minval — LIVE.

Велаяти без тени смущения назвал этот, как ему кажется, «успех» «ярким признаком могущества» Исламской Республики и с пафосом заявил, что «никогда ещё Иран не был столь влиятельным».

«Когда некоторые страны пытались под предлогом создания Зангезурского коридора соединить Нахчыван с Азербайджаном через территорию Армении — проект, который, по сути, означал бы раздробление и блокирование иранского коридора в Европу, — Исламская Республика Иран решительно выступила против этого плана и сорвала его реализацию», — самодовольно заявил он.

Затем советник Хаменеи перешёл к откровенной лжи, заявив, будто экс-президент США Джо Байден «признавал», что коридор был готов к запуску, но именно Иран якобы не позволил воплотить проект в жизнь. Очевидная выдумка, рассчитанная на внутреннюю аудиторию.

«Это заявление свидетельствует о том, что Исламская Республика Иран даже без поддержки России сумела с помощью разумной дипломатии сохранить безопасность в регионе Южного Кавказа и не допустить проникновения НАТО», — добавил Велаяти, при этом сознательно игнорируя тот факт, что в Армении уже давно присутствуют военные и политические структуры стран НАТО — прямо у границ с Ираном.

В конечном итоге поражает упорство иранских консерваторов, стремящихся сорвать проект, реализация которого — рано или поздно, к их великому разочарованию — всё же неизбежна.