Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов извинился после оскорбления схиигумена Гавриила.

«Может быть как кавказец из-за возраста я не должен был его оскорблять <…> чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним», — отметил он в своем тг-канале.

Напомним, что ранее схиигумен Гавриил упомянул мусульман в Москве во время воскресной проповеди. Он назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией». После этого Валаамский монастырь отстранил священнослужителя от должности.

В ответ Алаудинов назвал схиигумена «дебилом» и «представителем войск Антихриста», а его заявление — «провокационным вбросом».