Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения России в собственный серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления экономического давления. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

«Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — заявил немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер.

Включение в список наносит ущерб репутации страны и требует от финансовых учреждений проведения дополнительных проверок при обработке транзакций, пишет газета. Несмотря на приостановление членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), ожидается, что некоторые страны заблокируют эту инициативу сообщества.

По информации издания, окончательное решение еще не принято.

Как отмечает FT, в раннюю версию списка Брюсселя планировалось добавить Алжир, Анголу, Венесуэлу, Кению, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию и Непал. Также планируется исключить из списка Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панаму, Сенегал, Уганду и Ямайку.