Президент США Дональд Трамп рассказал о подробностях разговора с руководителем КНР Си Цзиньпином.

«Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого мы обсудили некоторые тонкости нашей недавно заключенной и согласованной торговой сделки. Разговор длился около полутора часов и завершился весьма позитивным заключением для обеих стран. Наши соответствующие команды встретятся в ближайшее время в месте, которое будет определено. Нас будут представлять министр финансов Бессент, министр торговли Лютник и торговый представитель США посол Грир. Разговор был сосредоточен почти полностью на ТОРГОВЛЕ. Ничего не обсуждалось относительно России/Украины или Ирана», – написал президент США в соцсети Truth Social.

Он также сообщил, что принял приглашение Си посетить Китай.