Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает агентство «Синьхуа», инициатором беседы выступила американская сторона.

Подробности обсуждения пока не раскрываются.

Ранее, 4 июня, издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп активно добивался прямого контакта с китайским лидером, надеясь стабилизировать шаткое перемирие в затянувшемся торговом противостоянии. По мнению Трампа, личный разговор с Си может ускорить пересмотр торговых соглашений на сумму более $600 млрд. Однако, как отмечает издание, эта уверенность противоречит непростой позиции США, которые пытаются надавить на Пекин для масштабной перестройки торговых отношений.