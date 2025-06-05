На внеочередном заседании 3 июня депутата Халида Таги-заде сняли с поста зампредседателя комитета по социальному развитию думы Ханты-Мансийского автономного округа. Данное решение было принято после высказывания о том, что мигранты из Узбекистана едут в Югру «на свою историческую родину». Таги-заде пояснил, что имел в виду Сибирское ханство, последним правителем которого был хан Кучум — выходец из узбекской династии.

Это не первый случай, когда российские власти принимают радикальные меры в отношении представителей других народов и мигрантов. Так, ещё в апреле было принято решение лишить гражданства РФ с запретом на въезд в страну Нуру Курманбекову, главу кыргызской диаспоры, общественной организации «Мекендештер» в Петропавловске-Камчатском.

По данным МИД Кыргызстана, Курманбекова оспаривает его в суде. Роспаблики тогда писали о том, что она заявляла об угнетении мигрантов и критиковала Россию. Но при этом никаких доказательств так и не было приведено. Что касается антиазербайджанских нападок со стороны представителей России разных мастей, то об этом было уже написано много и довольно детально.

Можно ли считать, что инцидент с депутатом Таги-заде вписывается в общую антиазербайджанскую истерию, набирающую обороты в России, или это неприятие правды, которую в РФ пытаются замаскировать под «посягательство на суверенитет России»?

За комментарием Minval обратился к политологу из Узбекистана Фарходу Толипову.

«Халид Таги-заде выступил в думе ХМАО с интересным заявлением о том, что когда-то в давней истории Сибирским ханством управлял представитель узбекской династии Шейбанидов, следовательно, Сибирское ханство является прародиной узбеков. Если рабочие мигранты из Узбекистана отправляются в этот край, то они, получается, едут к себе на родину. Это заявление вызвало резонанс, и из-за него Таги-заде был лишён должности в думе. По меркам российской политики и пропаганды это было действительно провокационным. Как бы там ни было, данное выступление стало довольно симптоматичным в свете того, что в последнее время в самой России не утихают споры и спекуляции на исторические темы. Исторический ревизионизм стал присущ как российскому руководству, так и средствам массовой информации, пропагандистским и прочим кругам. Постоянный пересмотр истории стал перманентным явлением в России», — сказал эксперт.

Такие спекуляции на историческую тему, по его словам, вышли за рамки России и даже были обращены к бывшим советским республикам, в том числе к центральноазиатским, в частности к Узбекистану: «Очень много историков, пропагандистов и даже официальных лиц по-своему интерпретировали государственность и историю Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и т. д. с точки зрения геополитических интересов самой России».

«В этом контексте, думаю, высказывание депутата Таги-заде стало неким эхом подобных событий и выступлений российских представителей в отношении центральноазиатских стран», — добавил Толипов.

По его мнению, безотносительно того, насколько справедливы эти экскурсы в историю, рано или поздно такое выступление должно было произойти, «потому что сенситивные и деликатные темы исторического характера не могут оставаться без внимания со стороны тех, к кому они обращены»: «Рано или поздно такие отзвуки ревизионизма должны были случиться».

«Это рискованно — затрагивать вопросы истории. Поводом для таких суждений стала сама российская пропаганда, официальная линия и политика РФ, отношение России к бывшим советским республикам. Думаю, что настало время всё-таки соблюдать меру с точки зрения исторического интереса, одержимости историей, а также прекратить спекуляции на эту тему и думать больше о нынешнем развитии, будущем, углублении дружбы и сотрудничества между странами», — заключил Толипов.