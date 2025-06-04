В России разгорается показательный политический скандал. Как уже писал Minval, на внеочередном заседании 3 июня депутата Халида Таги-заде сняли с поста зампредседателя комитета по социальному развитию думы Ханты-Мансийского автономного округа. Решение принято после высказывания о том, что мигранты из Узбекистана едут в Югру «на свою историческую родину». Таги-заде пояснил, что имел в виду Сибирское ханство, последним правителем которого был хан Кучум — выходец из узбекской династии. Позже депутат-азербайджанец извинился, подчеркнув, что это было «предположение, а не утверждение».

Однако спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил, что высказывания Таги-заде нанесли «репутационный вред парламенту и нарушили нормы депутатской этики». На фоне произошедшего, как сообщает российские СМИ, Халида Таги-заде заподозрили в спешном выезде из региона. По данным источников, он якобы отправился в отпуск за пределы России — предположительно, в Азербайджан. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Вполне логично было бы рассматривать наезд на Халида Таги-заде в свете антииранской истерии в сегодняшней России — депутат-азербайджанец посмел заступиться за узбеков. Тем более этот инцидент встраивается в нынешнюю антиазербайджанскую истерию в РФ. Но куда важнее другое. По сути дела, Халида Таги-заде наказали за то, что он озвучил историческую правду — напомнил, что некогда на «бескрайних просторах Сибири» существовало Сибирское ханство.

Строго говоря, это уже давно не секрет. Про Сибирское ханство можно было прочитать даже в школьных учебниках истории и увидеть соответствующие карты. Но сегодня в России упоминание об этом непреложно историческом факте, похоже, вызывает весьма нервозную реакцию. Судя по всему, в Москве начинают осознавать, что политтехнологии, лежащие в основе «русского мира» и захвата чужих территорий под соусом «раньше это принадлежало нам», — оружие обоюдоострое. И если сегодня на таком жидком основании Россия «прихватизировала» украинский Крым, кто какие претензии завтра предъявит уже ей?

Узбекистан общих границ с Россией не имеет, тем более там не хотят влезать в конфликт с силовой перекройкой границ, но нервозная реакция на слова азербайджанского депутата показывает: беспокойство в российских властных кругах нарастает.

А это уже заставляет озвучивать и другой вопрос: какие ещё исторические реалии окажутся под запретом завтра? Может, под запретом окажется история Дербента?

История, когда в России заменили мемориальную доску на кладбище турецких солдат в окрестностях Махачкалы, тоже свидетельствует о многом. Послезавтра под удар может попасть история — и архитектура — города Выборг, который Россия «отжала» у Финляндии, где ценнейшая историческая застройка просто разрушается у всех на глазах. Да и история сожжённой церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, поставленной в память о погибших участниках карельского восстания, тоже заслуживает внимания.

Вопрос лишь в том, что из войны с собственной историей ни одно правительство не выходило победителем.