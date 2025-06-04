Американский лидер Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что США не были проинформированы о планах Украины нанести удары по российским аэродромам
Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора лидеров:
Вопрос встречи Путина и Зеленского «никогда не стоял в практической плоскости».
Лидеры не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.
Путин сообщил Трампу, что Украина «пыталась сорвать переговоры, но Москва на провокации не поддалась».
Путин подчеркнул в разговоре, что переговоры России и Украины в Стамбуле были полезны.
Стороны договорились продолжать контакты по Украине, на высшем уровне и по другим каналам.