Американский лидер Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что США не были проинформированы о планах Украины нанести удары по российским аэродромам

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора лидеров:

Вопрос встречи Путина и Зеленского «никогда не стоял в практической плоскости».

Лидеры не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины.

Путин сообщил Трампу, что Украина «пыталась сорвать переговоры, но Москва на провокации не поддалась».

Путин подчеркнул в разговоре, что переговоры России и Украины в Стамбуле были полезны.

Стороны договорились продолжать контакты по Украине, на высшем уровне и по другим каналам.