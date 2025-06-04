Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился около часа и 15 минут. По его словам, основной темой стали недавние удары Украины по российским самолётам, находившимся на аэродромах, а также другие атаки, происходящие с обеих сторон.

Трамп отметил, что, несмотря на конструктивный характер беседы, она «не привела к немедленному миру». По его словам, Путин дал ясно понять, что Россия будет вынуждена ответить на удар по аэродромам.

Отдельное внимание в разговоре было уделено Ирану. Трамп подчеркнул, что времени на принятие решения по вопросу ядерного оружия остаётся всё меньше и заявил Путину, что Иран не должен обладать ядерным оружием. «В этом мы были единодушны», — добавил он.

Президент РФ, как отметил Трамп, выразил готовность принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, поспособствовать их ускоренному завершению. По мнению Трампа, иранская сторона намеренно затягивает с ответом, и Запад «нуждается в окончательном решении в очень короткий срок».

Позже Трамп удалил данную публикацию из соцсети. А уже через несколько минут президент США снова опубликовал сообщение, в котором говорилось о его разговоре с Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил разговор Путина и Трампа. По его словам, помощник президента РФ Юрий Ушаков в ближайшее время проведет брифинг по итогам переговоров лидеров.