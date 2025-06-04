На внеочередном заседании 3 июня депутата Халида Таги-Заде сняли с поста зампредседателя комитета по социальному развитию думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Решение принято после высказывания о том, что мигранты из Узбекистана едут в Югру «на свою историческую родину».

Таги-заде пояснил, что имел в виду Сибирское ханство, последним правителем которого был хан Кучум — выходец из узбекской династии. Позже депутат-азербайджанец извинился, подчеркнув, что это было «предположение, а не утверждение».

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил, что высказывания Таги-заде нанесли «репутационный вред парламенту и нарушили нормы депутатской этики».

На фоне произошедшего, как сообщает Ura.ru, Халида Таги-Заде заподозрили в спешном выезде из региона. По данным источников, он якобы отправился в отпуск за пределы России — предположительно, в Азербайджан. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.