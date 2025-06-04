Власти Чечни опровергли сообщения о похищении Арега Щепихина, заявив, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, действующих во взаимодействии с профильными ведомствами Москвы.

По данным чеченских властей, в отношении Щепихина проводится проверка по факту публичных действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих.

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В заявлении также говорится, что он неоднократно высказывал экстремистские взгляды, призывал к этническим чисткам, оскорблял религию и заявлял о намерении совершить насилие в отношении детей.

«Предварительно, действия Щепихина подпадают под статью 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), статью 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера), статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), статью 131 УК РФ (изнасилование), статью 276 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). В настоящее время правоохранительные органы проводят в отношении Щепихина весь комплекс соответствующих следственных действий по квалификации его преступлений и привлечению его к уголовной ответственности», – заявил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.