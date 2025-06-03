Бывший вице-премьер Армении, депутат от оппозиционной фракции «Армения» Армен Геворкян обвиняется в отмывании 5 млрд драмов (около 13 млн долларов США).

Данные сведения публикует Антикоррупционный комитет Армении.

Геворкян легализовал крупную сумму незаконного дохода, полученного им в период с 2000 по 2018 год. При этом, непосредственно на его имя и его близких родственников в столице Ереване и окрестностях было зарегистрировано 39 объектов недвижимости стоимостью 10 млн 462 тыс. долларов США. В ходе расследования стало известно, что на имя бывшего чиновника в Чехии было зарегистрировано 10 объектов стоимостью 920 тыс. долларов США.