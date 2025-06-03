В армянском обществе наблюдается весенне-летнее оживление. Причиной бурления содержимого армянских котелков стало противостояние бархатного премьера Никола Пашиняна с духовенством. Так что армянская политическая арена, пополнившаяся персонажами в рясах, стала представлять собой более масштабную разношерстную тусовку.

Разбавив своей србазанской персоной политический небосклон Армении, архиепископ Баграт Галстанян начал являть собой некую якобы спасительную шумиху. Поначалу архиепископ называл свое движение «Тавуш по имя родины», позже активность переросла в «Священную борьбу». Названия, конечно, громкие, многообещающие. Напомним, что весной минувшего года в Армении начались протесты после того, как стало известно о достигнутой 19 апреля договоренности между Ереваном и Баку начать делимитацию границы с Тавуша. Тогда србазан, возглавив шествие из Тавуша в Ереван, призвал Пашиняна уйти в отставку.

Долгоиграющими и действенными эти сборища не стали, но заявления Галстаняна о намерении реорганизоваться в активную политическую борьбу с новой силой звучали. Правда, толку в телодвижениях Баграта было мало, лозунги и призывы не нашли отклика в сердцах большого числа армян.

Что касается того, что происходит сегодня в Армении с участием армянского политдуховенства, стоит отметить заметное переключение на нечто далекое от духовных и религиозных ценностей, а скорее, похожее на парад политических фриков, движущихся в поисках удобного хлебного места. Признание Пашиняна в том, что Анна Акопян не является ему законной женой, а всего лишь сожительница, стало отправной точкой для открытого возмущения со стороны критиканов морального облика премьера, не соответствующего истинному армянину и добропорядочному гражданину, который еще к тому же возглавляет правительство.

Пашинян не заставил долго ждать с ответом и отправил архиепископа не туда, о чем все сейчас могли подумать, а к жене дяди священника. Видимо, данное направление было избрано неспроста, покуда известно лишь узкому кругу лиц. К главе армянского правительства с удовольствием присоединилась его гражданская жена, недвусмысленно намекнув на наличие педофилов среди высокопоставленных священнослужителей.

Но и это еще далеко не все, точнее, с этого момента начинается самое интересное. Так, бывший депутат армянского парламента Наира Зограбян заявила, что с нетерпением ждет реакции церкви на высказывания и намеки варчапетской семейки: «Я с нетерпением жду реакции католикоса. Если сегодня, в течение ближайших часов, Армянская апостольская церковь не отлучит от церкви и не предаст анафеме эту пару в соответствии со всеми церковными канонами и порядком, значит, Никол Пашинян прав, когда говорит архиерею: «Иди, займись женой дяди», и Анна Акопян права, когда намекает, что высокопоставленные священнослужители – педофилы».

А бесноватый премьер, как его назвали религиозные деятели, раскрыл неудобную правду, сказав о том, что армянские церкви больше похожи на хламовник, а не храм. Несмотря на то, что Пашиняна призвали сходить в церковь и попросить прощения, встав на колени, армянский премьер только еще больше вошел в антирелигиозный кураж. Кроме того, Пашиняна остро волнует вопрос обета безбрачия Гарегина II. «Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен четко прояснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок», — написал в Facebook премьер-министр Армении.

При этом он добавил: «Этот вопрос необходимо прояснить в срочном порядке». Вопрос тела, а не души относительно — как бы парадоксально это не звучало — представителей духовенства не на шутку будоражит воображение Воваевича. Нецеломудренность священнослужителей армянской церкви занимает мысли Пашиняна и он выдает: «Эти святые отцы, оказывается, даже Великого поста не соблюдают. Все священнослужители, нарушившие обет безбрачия, должны быть отстранены от духовного служения. Другого варианта нет».

Пашинян жестко заявил, что кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку. В своем посте на странице в Facebook Пашинян написал: «Армения должна иметь решающий голос на выборах католикоса всех армян. Кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных. Этот вопрос должен быть решен раз и навсегда».

Ну, если священнослужители корчат из себя политиканов, так почему же государству не вмешаться в дела церкви, подумал Пашинян и смело окунулся в пучину охаивания местного религиозного института.

Церковь призывает к миру, милосердию, а призывам к насилию и войне нет места в этой системе ценностей. Но, видимо, это не про армянскую церковь, поскольку эдакий политический национализм и реваншистские устремления армянских священников, непосредственное участие целомудренных архиепископов с автоматом наперевес в оккупации азербайджанских территорий доказывают реальную сущность этого движения под прикрытием высокоморальных догм.

Став политическим конкурентом руководства в Армении, армянская церковь подтвердила утверждения о том, что в разное время в своих интересах ее использовали внешние силы, превращая в инструмент своего влияния.