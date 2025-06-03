Российский политолог Сергей Марков прокомментировал данные об атаке беспилотников по аэродромам стратегической авиации 1 июня. По его словам, несмотря на громкие заявления украинской стороны, военного значения эта операция не имеет.

«Речь идёт не о 40 потерянных стратегических самолётах, как заявлял Зеленский, а максимум о восьми, из которых только половина — стратегические бомбардировщики. Реально Россия потеряла, возможно, лишь 3% от своего стратегического авиапарка, который насчитывает около 130 машин», — отметил он.

Марков считает, что заявления Киева об уничтожении трети российской стратегической авиации не соответствуют действительности. Даже данные, опубликованные на официальных ресурсах ВСУ, уже снижены до 12 самолётов, и, по мнению политолога, эта цифра также завышена.

«ВСУ традиционно преувеличивают потери российской армии. Это элемент информационной войны. На реальную боеспособность российских ВКС произошедшее почти не влияет», — подчеркнул эксперт.