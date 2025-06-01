В Баку подошел к концу чемпионат мира по мини-футболу.
В финальном матче турнира встретились сборная Азербайджана с командой Венгрии.
Итоговый результат — 4:2 в пользу нашего коллектива. Голы на счету Тамкина Халилзаде, Магомеда Халилова и Ревана Керимова (дважды).
В матче за третье место Сербия победила Черногорию со счетом 3:0.
Отметим, что перед финальным матчем состоялась церемония закрытия соревнований. Выступили народный артист Фаиг Агаев и певец Мардан Кязымов.
Следует добавить, что форвард сборной Азербайджана Рамиз Човдаров стал лучшим игроком соревнований, а сборная Азербайджана была награждена золотыми медалями и кубком.