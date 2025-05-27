Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов, находящийся с визитом в Грузии, обсудил перспективы развития сотрудничества в сферах транспорта и логистики с новоназначенным генеральным директором ЗАО «Грузинские железные дороги» Лашей Абашидзе.

Как сообщили в АЖД, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения эффективной работы международных коридоров, проходящих по территориям Азербайджана и Грузии, и улучшения перевозок по направлению Восток-Запад-Восток.

Стороны подчеркнули необходимость наращивания усилий по перевозке большего объема грузов по Среднему коридору и важность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в этом плане.