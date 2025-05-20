Журналист и политолог Максим Шевченко в эфире программы «Вы держитесь!» на RTVI коснулся переговоров по Украине в Стамбуле и представил свое видение дальнейшего развития событий.

«Представьте, что это шахматная партия. Зачем играть в поддавки? Вот приезд Путина в Стамбул — это поддавки. Это просто подарок Евросоюзу. Зачем? Они с Трампом додушат Европейский союз. Поверьте, у ЕС не так много ходов. Украинский конфликт – ловушка, но Россия из нее выберется с помощью Трампа. Европа увязла гораздо глубже», — в частности, выразил свое мнение политолог, говоря об отсутствии президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

Коснувшись возможных уступок России, Шевченко отметил следующее: «Я считаю, что Кремль не готов на уступки. На уступки идет обычно проигравшая сторона. Россия, безусловно, не достигла тех успехов и тех задач, которые ставила в 2022 году, но она не проиграла. И я не вижу ресурса, который заставил бы Россию признать себя побежденной».