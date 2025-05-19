В российском медиапространстве продолжается кампания против Азербайджана — на этот раз в виде 16-минутного ролика на YouTube-канале «Планы Запада», где осуждают решение президента Ильхама Алиева не ехать 9 мая в Москву и обвиняют Баку в «неблагодарности» — от претензий по сбитому самолёту до гибели миротворцев.

Всё это сопровождается фейковыми фото и заканчивается призывами к давлению на азербайджанскую диаспору. Но у Баку есть своя правда: Россия вооружала Армению, ракеты «Искандер-М» били по Шуше, а российская ПВО сбила азербайджанский самолёт. В ответ на попытки давления и унижения, Азербайджан напоминает: он больше не объект чужой воли, а субъект.

Подробнее — в видеосюжете.