Скандал с депортацией депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова продолжается. Сам Бадамов прервал молчание и дал интервью местным СМИ, где заявил, что 17–20 апреля принимал участие в торжествах по поводу тридцатилетия Народного Собрания Дагестана и 17 апреля пересёк государственную границу России без проблем.

Добавим от себя: к этому моменту ответ Бадамова на оскорбительные заявления депутата Госдумы РФ Валуева в адрес Азербайджана уже прозвучал. Более того, по словам депутата, власти РФ так и не предоставили разъяснений, какие именно высказывания Бадамова сочли настолько русофобскими, что закрыли ему въезд в страну.

Сам Бадамов подчёркивает: «Как член рабочей группы по парламентским связям Азербайджан–Россия я всегда позитивно относился к развитию отношений между Россией и Азербайджаном и высказывал мысли, которые способствовали бы дальнейшему развитию этих связей <…> У меня никогда не было антироссийских взглядов. Я только ответил на высказывания депутата, оскорбившего азербайджанский народ. То есть аргументы, приведённые в связи с моей депортацией, абсолютно неверны». И озвучил примечательное заявление: «Очень хотел бы, чтобы Министерство иностранных дел России выразило отношение по этому вопросу и дало правильное, объективное разъяснение относительно произошедшего». После чего добавил: «Если российская сторона признает ошибочность этого решения, я продолжу свою деятельность в рабочей группе. В противном случае, если запрет будет продолжаться, оставаться в этой группе будет невозможно». А это уже демарш, который лишь на первый взгляд кажется «личным решением депутата» или «внутренним вопросом Азербайджана».

Как отмечают знающие люди, у политических скандалов своя логика развития. И может показаться, что они со временем затухают сами по себе. Но история с депортацией из России депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова — это совершенно другой случай. Здесь молчание официальных российских структур уж точно не «золото». Более того, оно очевидным образом работает против Кремля. Если в РФ игнорируют совершенно законное возмущение и обоснованные вопросы Азербайджана, укреплению двусторонних отношений и союзнического взаимодействия это никак не способствует.

Более того, тактику «пошумят и забудут» Москва применяет постоянно. Как сообщил накануне Minval, азербайджанская сторона ежемесячно обращается к России с запросами о ходе следствия по катастрофе азербайджанского гражданского лайнера, сбитого российской ПВО. Но, ссылаясь на бюрократические увертки, Москва вопрос затягивает. До сих пор никто не арестован и даже не задержан. Точно так же российские власти вели и ведут себя в истории с ракетой «Искандер-М», запущенной по Шуше. Не получили никакой правовой оценки факты, когда из России в Армению во время 44-дневной войны отправляли оружие под видом гуманитарной помощи от «денежных мешков» из армянской диаспоры. Никто из числа руководителей этой диаспоры не был привлечён к ответственности и за попытки вербовки наёмников на территории России для войны с Азербайджаном. И этот список можно продолжать до бесконечности.

Наверное, теоретически здесь можно найти удобоваримое объяснение — от бюрократических «рогаток» до объективных трудностей. Можно даже порассуждать о «рассогласованности» в действиях различных ведомств или даже о «башнях Кремля», если очень хочется. И во все эти объяснения можно было бы поверить, если бы в действиях России не сквозило это самое державное высокомерие: «А куда они денутся? Пошумят и прекратят». А ещё — старая как мир игра в «доброго и злого полицейского» в одном лице, когда, с одной стороны, депутата парламента Азербайджана, прибывшего в составе официальной делегации, по надуманному предлогу депортируют из России, но одновременно на уровне источников рассуждают о готовности и стремлении укреплять «союзническое взаимодействие». Зачем — вполне чётко прочитывается весьма дурно пахнущий «месседж»: мы будем вести себя как захотим, а вы молчите и соблюдайте Московскую декларацию.

А между тем подобные скандалы — точнее, поведение российских властей в них — не забываются. А в Баку умеют анализировать информацию и делать выводы. А ещё — «играть в долгую».

Так что во всех этих скандалах время работает против Кремля.