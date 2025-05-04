Как сообщалось ранее, 3 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Приветствуя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президент Ильхам Алиев сказал:

— Добро пожаловать, Ваше Святейшество, с приездом. Я очень рад Вас видеть. Спасибо, что приняли мое приглашение и посещаете Азербайджан. Вы не впервые в нашей стране. У нас с Мехрибан очень хорошие воспоминания о наших предыдущих встречах. Время летит быстро. Уже прошло шесть лет с момента Вашего прошлого визита и, конечно же, за это время и в мире, и у нас в стране, и в регионе произошли события, меняющие полностью привычные стереотипы.

Что касается отношений между нашими народами, здесь как раз все стабильно. Мы традиционно испытываем друг к другу большую симпатию, уважение, взаимоподдержку, и рад, что прочные отношения между нашими народами создают такой фундамент межгосударственных отношений. Ну, и конечно же, православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений. Я уверен, что они будут очень рады Вашему визиту, так же, как и все мы. Как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями по этому вопросу, в Азербайджане царят межконфессиональный и межнациональный мир, согласие, взаимная поддержка. Это является важным фактором устойчивого развития наших стран, потому что без этого ни о каком развитии и речи быть не может. Мы очень рады тому, как представители русской общины, православной общины активно участвуют в развитии нашей страны, в защите ее суверенитета, территориальной целостности и, в целом, вносят большой вклад, так же, как и все другие представители многочисленных народов, проживающих в Азербайджане, в общее развитие нашей страны.

С Вами встречаться, общаться всегда нам очень приятно. Я еще раз хочу Вас от всего сердца поприветствовать в Азербайджане. Для Вас Азербайджан — это не чужое место. Мы знаем Вас как большого друга азербайджанского народа на протяжении многих лет. Вы всегда и высказывались, и своими действиями всегда оказывали нам уважение, и уверен, что эта позитивная динамика будет сохранена и в будущем.

