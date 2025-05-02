Большинство сенаторов США поддерживают законопроект о введении «сокрушительных» санкций против России и стран, закупающих её нефть и газ, если Владимир Путин не начнёт серьёзные переговоры о прекращении войны против Украины.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из ближайших союзников президента Дональда Трампа, передаёт Bloomberg. По его словам, законопроект уже получил поддержку 72 сенаторов.

«Цель — помочь президенту», — отметил Грэм 30 апреля, в день подписания соглашения между Вашингтоном и Киевом о доступе к природным ресурсам Украины.

Как подчёркивает Bloomberg, эта сделка укрепила уверенность украинских официальных лиц, ранее опасавшихся, что Трамп может отказаться от поддержки мирных переговоров.

Законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, нефтепродукты или уран. Также предлагается запретить гражданам США приобретать российский суверенный долг.

«Я хочу, чтобы война завершилась путём переговоров — честно и справедливо. Я считаю, что Трамп — лучший человек, способный достичь этой цели. Но эти санкции отражают позицию Сената: мы ясно видим, кто главный агрессор — это Россия», — заявил Грэм.

Он добавил, что Путин «совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом», и подчеркнул, что законопроект станет важным инструментом в арсенале президента Трампа.

«Когда президент Трамп решит, что переговоры зашли в тупик, ждите действий», — предупредил сенатор.

По словам Грэма, он также располагает достаточной поддержкой в Палате представителей для продвижения законопроекта и там.

«Путину в итоге придётся выбирать: либо встретиться с Трампом и остановить войну, либо столкнуться с полным разгромом российской экономики», — подытожил сенатор.