Вооруженные силы (ВС) Пакистана начали подготовку к возможному военному конфликту с Индией. Об этом сообщает агентство ANI.

«Источники в военном ведомстве страны сообщили в среду, что корабли Военно-морских сил Пакистана, включая фрегаты и подводные лодки, уже заняли позиции в своих морских портах, чтобы быть в состоянии противостоять любому возможному вторжению Индии», — говорится в материале.

Ранее в пакистанской разведке заявили, что Индия готовится нанести военный удар по Пакистану в течение следующих 24-36 часов.