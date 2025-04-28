Турецкий лидер Реджап Тайип Эрдоган после завершения заседания кабинета министров в Анкаре выступил с заявлением. Он привлек внимание к катастрофической ситуации в Газе.

Эрдоган отметил, что политика большей крови и убийства детей, оставления людей голодными, жаждущими и без лекарств, ни к чему не приведет.

«Как и Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан, Газа принадлежит палестинскому народу. Палестины из Газы будут вечно жить на земле, на которой родились», — сказал президент.

Касаясь темы напряжения между Пакистаном и Индией, президент отметил, что надеется, что вопрос будет урегулирован дипломатическими методами. «Турция подтверждает свою сильную поддержку братскому народу Пакистана», — сказал президент.

«Надеемся, что эскалация напряженности между Пакистаном и Индией будет снижена как можно скорее, пока она не переросла в более серьезные аспекты», — отметил он.

Эрдоган от имени Турции и турецкого народа также выразил соболезнования иранскому народу в связи жертвами в результате взрыва в порту Бендар-Аббас.