Главарь правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал президента Франции Эмманюэля Макрона подать в отставку после того, как его отвергли и не допустили к переговорам лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

К своему посту он приложил видео, на котором Трамп, Макрон и Зеленский беседуют в Базилике Святого Петра, перед ними выставили три стула, после монтажной склейки показаны переговоры президентом Украины и США, Макрон в них не участвовал.

«Макрон отвергнут как лакей. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти», — отметил Дюпон-Эньян в Х. Политик также призвал провести в стране досрочные президентские выборы.