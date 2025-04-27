На вчерашней встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Риме вчера изначально стояли три стула, сообщает TG-канал Minval — LIVE.

Однако вскоре третий стул бесследно исчез. В Сети предположили, что он предназначался для президента Франции Эмманюэля Макрона, которому, судя по всему, недвусмысленно дали понять: его присутствие нежелательно.

На кадрах, опубликованных Белым домом, видно, как Макрон пытается присоединиться к переговорам. Трамп говорит ему несколько слов, после чего французский президент уходит. Переговоры продолжились уже без него.