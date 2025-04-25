Сегодня в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и специального представителя президента США Стива Уиткоффа.

Встреча Путина и Уиткоффа продолжалась три часа, была конструктивной и полезной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Сегодняшний разговор позволил дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам. На встрече речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил Ушаков.

Это уже вторая встреча Путина и Уиткоффа за последние две недели и четвертая — с начала года.

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле специального представителя Дональда Трампа — Стива Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это уже четвёртая встреча Путина с американским спецпосланником. Предыдущая состоялась в Санкт-Петербурге.

Уиткофф прибыл в Москву утром в пятницу, 26 апреля.