Армянские националисты уже не в первый раз пытаются использовать кинематограф для пропаганды своих бредовых идей. Но всё больше свидетельств того, что теперь эта «кинопровокационная деятельность» разворачивается в арабских странах. Недавно, как писал Minval, в Марокко азербайджанским дипломатам удалось сорвать показ очередной армянской киноподелки.

А вот в Иордании события разворачиваются по-другому. Здесь для участия в 97-й церемонии вручения премии “Оскар” выбрали документальный фильм режиссёра армянского происхождения Сарин Айрапетян “Моя сладкая земля” — конечно же, о «потерянном арцахе». В фильме есть все элементы дешёвой «слёзовыжималки»: рассказ ведётся от имени одиннадцатилетнего ребёнка по имени Вреж, который мечтает стать стоматологом, но начинается война, и его семья вынуждена бежать…

Кстати, здесь уместно вспомнить «утечки» в армянских СМИ о том, что Армения закупила у Иордании ЗРК «Оса» — пусть каждый решает сам. Однако всё же хотелось бы спросить у членов Королевской киноакадемии Иордании: знают ли они об официальной позиции своей страны по Карабаху?

Знают ли, что мировое сообщество, за исключением Армении, признаёт Карабах неотъемлемой частью территории Азербайджана? В Иордании, как и во многих других странах, любят говорить о мусульманской солидарности — так как же эти разговоры сочетаются с таким фильмом? И, наконец, поинтересовались ли они, почему главного героя зовут именно Вреж — что в переводе с армянского означает «месть»? Просто не поняли? Не придали значения? Или как?

Такие «небрежности» киноакадемиков, смеем заверить, имеют далеко не «киношные» последствия.