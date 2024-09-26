Байрамов и Мирзоян сели за стол переговоров (фото) |
Баку и Пекин обменялись мнениями по военно-техническому сотрудничеству (фото) |
«Модель развития Азербайджана оправдала себя». Полный текст сегодняшней речи Алиева |
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о военном сотрудничестве |
Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям |
Офис Нетаньяху: Израиль ведет боевые действия «в полную силу» и игнорирует призывы к перемирию |
Ильхам Алиев провел совещание с экономическим блоком правительства |
Ведутся переговоры о передаче Азербайджану турецких систем предупреждения ракетной атаки |
МИД Азербайджана обвинил Макрона в подготовке Армении к реваншизму |
Главное Мир

США назвали заявление Путина об изменении ядерной доктрины «безответственным»

США назвали заявление Путина об изменении ядерной доктрины «безответственным»

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировала анонсированные  президентом РФ Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине России.

«Это совершенно безответственно, — сказал Блинкен в интервью MSNBC в четверг. — Я думаю, что многие в мире ясно говорили об этом, когда он ранее бряцал ядерным оружием, включая Китай».

Госсекретарь США считает, что необходимо заявить о недопустимости подобной ядерной риторики, особенно в то время, когда в Нью-Йорке проходит Генассамблея, на которой обсуждается в том числе необходимость дальнейшего разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Путин накануне заявил, что в ядерную доктрину будут внесены изменения, расширяющие основания для ответного ядерного удара. Он может быть нанесен в том числе в ответ на применение обычного оружия в некой «критической ситуации» для России (какой именно, российский президент не уточнил).

Теги:
Из этой рубрики
США назвали заявление Путина об изменении ядерной доктрины «безответственным»
Мир

США назвали заявление Путина об изменении ядерной доктрины «безответственным»

2024/09/26, 17:55
Франция ужесточает меры против мигрантов, сокращая льготы и доступ к здравоохранению
Мир

Франция ужесточает меры против мигрантов, сокращая льготы и доступ к здравоохранению

2024/09/26, 16:59
Власти Грузии использовали фото украинских руин в агитации (видео)
Мир

Власти Грузии использовали фото украинских руин в агитации (видео)

2024/09/26, 16:14
Офис Нетаньяху: Израиль ведет боевые действия «в полную силу» и игнорирует призывы к перемирию
Мир

Офис Нетаньяху: Израиль ведет боевые действия «в полную силу» и игнорирует призывы к перемирию

2024/09/26, 15:06
Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства
Мир

Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства

2024/09/26, 14:45
Песков: вчерашние заявления Путина нужно считать сигналом Западу
Мир

Песков: вчерашние заявления Путина нужно считать сигналом Западу

2024/09/26, 13:51
В Израиле рассказали, до каких пор будут продолжать военную операцию в Ливане
Мир

В Израиле рассказали, до каких пор будут продолжать военную операцию в Ливане

2024/09/26, 13:47
Google запретил россиянам создавать новые аккаунты
Мир

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

2024/09/26, 13:36
Минобороны Китая назвало США самой большой угрозой миру
Мир

Минобороны Китая назвало США самой большой угрозой миру

2024/09/26, 12:59