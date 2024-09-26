Байрамов провел ряд встреч в Нью-Йорке (фото)

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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с Верховным комиссаром организации по правам человека Фолькером Тюрком.

Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и учреждениями ООН в ряде областей, в том числе в сфере защиты прав человека, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда выступал за эффективную систему ООН, в том числе приверженность страны принципам Устава ООН, многосторонности и широкого сотрудничества с органами всемирной организации.

С удовлетворением было отмечено наличие сотрудничества между Азербайджаном и ООН в различных областях, в том числе в сфере защиты прав человека.

Была констатирована важность соответствующей деятельности Управления Верховного комиссара по правам человека в деле защиты прав человека, а также мер по наращиванию потенциала государств в этой области.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан, полностью привержен защите фундаментальных принципов прав человека, регулярно вносит вклад в укрепление международной системы прав человека, продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога и постоянно добивается значительного прогресса в этой области.

Противоположной стороне была предоставлена подробная информация о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых нашей страной для восстановления фундаментальных прав наших граждан после полного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, о мерах по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было напомнено, что наша страна в этом году будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Байрамов также встретился с заместителем Генерального секретаря и Высоким представителем всемирной организации по Альянсу цивилизаций (UNAOC) Мигелем Моратиносом.

«[На встрече] в центре внимания были сотрудничество Азербайджана с UNAOC, роль Азербайджана в межцивилизационном диалоге, а также Бакинский процесс», – отмечается в сообщении на странице дипведомства в соцсети Х.

Также состоялась встреча Байрамова с федеральным министром иностранных дел Швейцарии Игнасио Касисом.

На встрече была отмечена роль и важность взаимных визитов на высоком уровне и постоянного политического диалога в расширении сферы и обогащении содержания двусторонних отношений.

Была предоставлена информация о подготовительной работе к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан примет в этом году.

Противоположная сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, минных угрозах, ходе процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Было подчеркнуто, что продолжающиеся территориальные претензии к Азербайджану в законодательстве Армении, а также стремительное вооружение этой страны являются основными факторами, угрожающими процессу построения устойчивого мира в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Еще одна встреча прошла с польским коллегой Байрамова Радославым Сикорским. Глава МИД Азербайджана проинформировал его о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

На встрече было отмечено, что отношения между Баку и Варшавой имеют широкие перспективы в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в области альтернативной энергетики, также была подчеркнута важность механизма политических консультаций в развитии связей.

«Министр подчеркнул, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую наша страна принимает в этом году, создает благоприятные возможности для новых областей партнерства, и в этом контексте Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Польшей», – отметили в МИД.

В то же время главный дипломат Азербайджана «подробно проинформировал противоположную сторону о процессе нормализации отношений» между Баку и Ереваном.

«Была подчеркнута необходимость внесения соответствующих изменений в Конституцию Армении для успешного завершения мирного соглашения. На встрече также состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», – сообщили в ведомстве.